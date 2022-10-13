Özgün AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AUZEF güz dönem vize sınavları takvimi
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AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AUZEF güz dönem vize sınavları takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 akademik takvimine göre kayıt işlemleri ardından vize sınavları için hazırlık başladı. Öğrenciler vize sınav yerleri için tercihte bulunacaklar. Üniversitenin akademik takvimi resmi internet sitesinde yayınlandı. Peki AUZEF güz dönemi vize tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF VİZE SINAV TARİHİ: 2022-2023 AUZEF vize sınavları ne zaman, geçme notu kaç?
AUZEF vize sınav tarihi

AUZEF sınav tarihleri, yeni dönemin başlaması sebebiyle merak edilmeye başlandı.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, güz ve bahar döneminde öğrencilere yönelik vize ve bitirme sınavları yapacak. Üniversitenin akademik takvimi resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Peki 2022-2023 AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF Ara Dönem (vize) sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2022-2023

İstanbul Üniversitesinde açıktan okuyan öğrencilere güz döneminde vize sınavı olarak da bilinen ara dönem ve yarıyıl sonu sınavları yapılacak. İşte detaylı sınav takvimi;

  • Ara Dönem (vize) sınavları 12-13 Kasım 2022
  • Yarıyıl Sonu (Bitirme) sınavları 24-25 Aralık 2022
  • Telafi Sınavları 04-05 Şubat 2023

AUZEF VİZE SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

AUZEF ara sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika sınav süresi verilir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/ yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

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