Kış çorbasını, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için haftada birkaç kez tüketebilirsiniz. Ayrıca, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de bu çorbayı tercih edebilirsiniz. Bağışıklık güçlendirici kış çorbaları, genellikle sebze, et veya tavuk suyu ile yapılır. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar. Ayrıca, sıvı ihtiyacını karşılayarak vücudun susuz kalmasını önlerler.

Kış çorbasının faydaları neler?

Kış çorbalarının faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sıvı ihtiyacını karşılar.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Enerji verir.

Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.

Kış çorbaları nelerdir?

Terbiyeli Şehriye Çorbası

Kuşkonmaz Çorbası

Yeşil Mercimek Çorbası

Arabaşı Çorbası

Kış Sebzeli Çorba

Zerdaçallı Mercimek Çorbası

Terbiyeli Sebzeli Tavuk Çorbası

Kıymalı Tarhana Çorbası

Her derde deva kış çorbası tarifi malzemeleri

Her derde deva kış çorbası tarifi için malzemeler şunlardır:

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 litre tavuk suyu

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Her derde deva kış çorbası yapılışı

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Havuç, patates, kabak ve yeşil biberi küp küp doğrayın.

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ve sarımsağı kavurun.

Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Zerdeçal, karabiber ve tuzu ekleyin.

Tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Unu bir kasede suyla karıştırın.

Çorbanın içine ilave edip karıştırın.

Çorbayı blenderdan geçirin.

Sıcak olarak servis edin.

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi malzemeleri

1 adet kuru soğan

5 – 6 diş sarımsak

3 adet pırasa

1 adet kırmızı pancar

1 çorba kaşığı tarhana

2 adet orta boy havuç

Tuz ve baharatlar

Bağışıklık güçlendirici çorba yapılışı

Tüm bu malzemeleri iki yemek kaşığı zeytin yağı ile birlikte ve 1,5 litre su ile düdüklü tencerenizde karıştırın. Yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Çorbanız içerisinde ki kırmızı pancar sayesinde kırmızı mor karışımı bir renk alacak buda iştahınızı daha da açacaktır. Çorba piştikten sonra blenderdan geçirmek hem kıvam almasını sağlayacak hem de içerisindeki katı maddelerin ezilmesini sağlayacaktır.

Gribe en iyi gelen çorba nedir?

Güçlü bir bağışıklık için soğuk algınlığına iyi gelen gıdalar arasında yer alan yayla çorbasını tüketebilir, nezle semptomlarının hafiflemesine katkıda bulunabilirsiniz.

Üşütmeye hangi çorba?

Soğuk algınlığına karşı genelde tavuk çorbası içiliyor. Tarhana ve mercimek çorbasının da bağışıklığı güçlendirmeye iyi geldiği düşünülüyor.

Grip ve boğaz ağrısına hangi çorba iyi gelir?

Boğaz ağrısına iyi gelen çorba denildiğinde ise ilk akla gelenler tarhana, tavuk suyu çorba, işkembe ve mercimek çorbasıdır. Özellikle bu çorbalara eklenen zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı acı biber, nane gibi baharatlar ve limon boğaz ağrısına şifadır.







