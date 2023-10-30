|
Özgün

Her derde deva kış çorbası tarifi: Bunu içen grip nedir bilmiyor

Kış aylarında soğuk algınlığı ve grip belirtileri gösteren kişilerin sayısı bir hayli artmakta. Kış aylarında, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanma riski artar. Bu hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol sıvı tüketmek ve sağlıklı beslenmek önemlidir. Kış çorbaları, bu açıdan oldukça faydalıdır. Peki Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi nasıl yapılır? İşte her derde deva kış çorbası tarifi, malzemeleri ve yapılışı.

10:40 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gribe karşı bağışıklık güçlendirici çorbalar

Gribe karşı bağışıklık güçlendirici çorbalar

Kış çorbasını, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için haftada birkaç kez tüketebilirsiniz. Ayrıca, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için de bu çorbayı tercih edebilirsiniz. Bağışıklık güçlendirici kış çorbaları, genellikle sebze, et veya tavuk suyu ile yapılır. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar. Ayrıca, sıvı ihtiyacını karşılayarak vücudun susuz kalmasını önlerler.

Kış çorbasının faydaları neler?

Kış çorbalarının faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sıvı ihtiyacını karşılar.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Enerji verir.

Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır.

Kış çorbaları nelerdir?

Terbiyeli Şehriye Çorbası

Kuşkonmaz Çorbası

Yeşil Mercimek Çorbası

Arabaşı Çorbası

Kış Sebzeli Çorba

Zerdaçallı Mercimek Çorbası

Terbiyeli Sebzeli Tavuk Çorbası

Kıymalı Tarhana Çorbası

Her derde deva kış çorbası tarifi malzemeleri

Her derde deva kış çorbası tarifi için malzemeler şunlardır:

  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 adet kabak
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 litre tavuk suyu
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Her derde deva kış çorbası yapılışı

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Havuç, patates, kabak ve yeşil biberi küp küp doğrayın.

Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanı ve sarımsağı kavurun.

Sebzeleri ekleyip kavurmaya devam edin.

Zerdeçal, karabiber ve tuzu ekleyin.

Tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Unu bir kasede suyla karıştırın.

Çorbanın içine ilave edip karıştırın.

Çorbayı blenderdan geçirin.

Sıcak olarak servis edin.

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi

Bağışıklık güçlendirici çorba tarifi malzemeleri

1 adet kuru soğan

5 – 6 diş sarımsak

3 adet pırasa

1 adet kırmızı pancar

1 çorba kaşığı tarhana

2 adet orta boy havuç

Tuz ve baharatlar

Bağışıklık güçlendirici çorba yapılışı

Tüm bu malzemeleri iki yemek kaşığı zeytin yağı ile birlikte ve 1,5 litre su ile düdüklü tencerenizde karıştırın. Yaklaşık olarak 20 dakika pişirin. Çorbanız içerisinde ki kırmızı pancar sayesinde kırmızı mor karışımı bir renk alacak buda iştahınızı daha da açacaktır. Çorba piştikten sonra blenderdan geçirmek hem kıvam almasını sağlayacak hem de içerisindeki katı maddelerin ezilmesini sağlayacaktır.

Gribe en iyi gelen çorba nedir?

Güçlü bir bağışıklık için soğuk algınlığına iyi gelen gıdalar arasında yer alan yayla çorbasını tüketebilir, nezle semptomlarının hafiflemesine katkıda bulunabilirsiniz.

Üşütmeye hangi çorba?

Soğuk algınlığına karşı genelde tavuk çorbası içiliyor. Tarhana ve mercimek çorbasının da bağışıklığı güçlendirmeye iyi geldiği düşünülüyor.

Grip ve boğaz ağrısına hangi çorba iyi gelir?

Boğaz ağrısına iyi gelen çorba denildiğinde ise ilk akla gelenler tarhana, tavuk suyu çorba, işkembe ve mercimek çorbasıdır. Özellikle bu çorbalara eklenen zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı acı biber, nane gibi baharatlar ve limon boğaz ağrısına şifadır.



#Bağışıklık Güçlendirici Çorbalar
#kış çorba tarifi
#Nefis yemek tarifleri
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor