BAL ligi
2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig’de yer alacak BAL takımları şöyle:1 - Grup Birincisi Mardin 1969 Spor 2 - Grup Birincisi Kahramanmaraş İstiklal Spor 3 - Grup Birincisi Sebat Gençlik Spor (Trabzon) 4 - Grup Birincisi Tokat Belediye Plevne Spor 5 - Grup Birincisi Karabük İdmanyurdu Spor 6 - Grup Birincisi Talasgücü Belediyespor (Kayseri) 7 - Grup Birincisi Adana 1954 Futbol Kulübü 8 - Grup Birincisi Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) 9 - Grup Birincisi Viven Bornova Futbol Kulübü (İzmir) 10 - Grup Birincisi Aliağa Futbol A.Ş. (İzmir) 11 - Grup Birincisi Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (İstanbul) 12 - Grup Birincisi Sultanbeyli Belediyespor (İstanbul) 13 - Grup Birincisi Silivrispor (İstanbul) 14 - Grup Birincisi İnegöl Kafkas Gençlikspor (Bursa) 15 - Play-Off Birincisi Silifke Belediyespor (Mersin)