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İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor

30 Ekim 2023 itibariyle İstanbul'da barajların genel doluluk oranı %18,88 olarak açıklandı. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor. Peki, 30 Ekim 2023 günü hangi barajda ne kadar su kaldı?

11:05 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:07 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul barajları doluluk oranları son durum nedir?

İstanbul barajları doluluk oranları son durum nedir?

İstanbul'da barajlarda son yılların en düşük oranları gözleniyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2023 itibariyle
'da barajların genel doluluk oranı %18,88 olarak açıklandı. Bu oran, 2022 yılı sonu itibariyle %33.9 idi.

Hangi barajda ne kadar su kaldı?

ALİBEY BARAJI: % 20,2

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,86

DARLIK BARAJI: % 30

ELMALI BARAJI: % 14,67

ISTRANCALAR BARAJI: % 23,93

KAZANDERE BARAJI: % 7,06

ÖMERLİ BARAJI: % 40,57

PABUÇDERE BARAJI: % 3,73

SAZLIDERE BARAJI: % 3,76

TERKOS BARAJI: % 8,62



#iski
#İstanbul Baraj doluluk oranları
#Alibey barajı
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranlarında tehlike çanları çalıyor