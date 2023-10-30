İstanbul'da barajlarda son yılların en düşük oranları gözleniyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2023 itibariyle

'da barajların genel doluluk oranı %18,88 olarak açıklandı. Bu oran, 2022 yılı sonu itibariyle %33.9 idi.