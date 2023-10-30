İstanbul barajları doluluk oranları son durum nedir?
İstanbul'da barajlarda son yılların en düşük oranları gözleniyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2023 itibariyle
'da barajların genel doluluk oranı %18,88 olarak açıklandı. Bu oran, 2022 yılı sonu itibariyle %33.9 idi.
Hangi barajda ne kadar su kaldı?
Hangi barajda ne kadar su kaldı?
ALİBEY BARAJI: % 20,2
BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,86
DARLIK BARAJI: % 30
ELMALI BARAJI: % 14,67
ISTRANCALAR BARAJI: % 23,93
KAZANDERE BARAJI: % 7,06
ÖMERLİ BARAJI: % 40,57
PABUÇDERE BARAJI: % 3,73
SAZLIDERE BARAJI: % 3,76
TERKOS BARAJI: % 8,62
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