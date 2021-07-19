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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021

20 Temmuz 2021 il il bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ankara'da bayram namazı saati 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de ise bayram namazı 06.36'da kılınacak. İşte il il 2021 bayram namazı vakti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021
Bayram namazı vakitleri belli oldu.

Zilhicce ayının 10'uncu günü kurban bayramının 1.günü olarak idrak edilecek. Tüm illerimizde bayram namazı kılınacak. İşte illerimizde bayram namazı kılınma saati.

2021 İL İL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07,

Adıyaman: 05.53,

Afyonkarahisar: 06.22,

Ağrı: 05.30,

Aksaray: 06.09,

Amasya: 05.57,

Ankara: 06.10,

Antalya: 06.25,

Ardahan: 05.28,

Artvin: 05.32,

Aydın: 06.35,

Balıkesir: 06.31,

Bartın: 06.09,

Batman: 05.42,

Bayburt: 05.40,

Bilecik: 06.21,

Bingöl: 05.42,

Bitlis: 05.37,

Bolu: 06.13,

Burdur: 06.25,

Bursa: 06.25,

Çanakkale: 06.36,

Çankırı: 06.06,

Çorum: 06.00,

Denizli: 06.30,

Diyarbakır: 05.45,

Düzce: 06.15,

Edirne: 06.32,

Elazığ: 05.48,

Erzincan: 05.44,

Erzurum: 05.37,

Eskişehir: 06.20,

Gaziantep: 05.58,

Giresun: 05.46,

Gümüşhane: 05.43,

Hakkari: 05.32,

Hatay: 06.05,

Iğdır: 05.26,

Isparta: 06.24,

İstanbul: 06.23,

İzmir: 06.36,

Kahramanmaraş: 05.59,

Karabük: 06.08,

Karaman: 06.15,

Kars: 05.28,

Kastamonu: 06.03,

Kayseri: 06.02,

Kırıkkale: 06.08,

Kırklareli: 06.29,

Kırşehir: 06.07,

Kilis: 06.00,

Kocaeli: 06.20,

Konya: 06.16,

Kütahya: 06.23,

Malatya: 05.52,

Manisa: 06.35,

Mardin: 05.44,

Mersin: 06.10,

Muğla: 06.34,

Muş: 05.38,

Nevşehir: 06.06,

Niğde: 06.07,

Ordu: 05.48,

Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37,

Sakarya: 06.18,

Samsun: 05.53,

Siirt: 05.38,

Sinop: 05.56,

Sivas: 05.54,

Şanlıurfa: 05.52,

Şırnak: 05.37,

Tekirdağ: 06.29,

Tokat: 05.55,

Trabzon: 05.41,

Tunceli: 05.45,

Uşak: 06.27,

Van: 05.31,

Yalova: 06.23,

Yozgat: 06.03,

Zonguldak: 06.11."

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