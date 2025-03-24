Ramazan Bayramı tatili süresi için gözler Kabine Toplantısı'nda. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor.

Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3 ,5 gün sürecek. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.