Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Tuğba Güner
14:2724/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bayram tatili
Bayram tatili

Ramazan Bayramına sayılı günler kala herkes "Bayram tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlar kaç gün tatil olacağını merak ederken, gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçtiğimiz yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından bu yıl da beklentiler o yönde. Kritik toplantıda tatil kararının masada olacağı öğrenildi. Peki, bayram tatili günleri ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili süresi için gözler Kabine Toplantısı'nda. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı'na bugünden (24 Mart) itibaren 6 gün kaldı.

AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3 ,5 gün sürecek. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.



#bayram
#ramazan bayramı
#bayram tatili

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları 2025 kontenjanları listesi