Ramazan Bayramına sayılı günler kala herkes "Bayram tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlar kaç gün tatil olacağını merak ederken, gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçtiğimiz yıl bayram tatilinin 9 güne uzatılmasının ardından bu yıl da beklentiler o yönde. Kritik toplantıda tatil kararının masada olacağı öğrenildi. Peki, bayram tatili günleri ne zaman?
Ramazan Bayramı tatili süresi için gözler Kabine Toplantısı'nda. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak. 1 Nisan'da sona erecek. Ramazan Bayramı'na bugünden (24 Mart) itibaren 6 gün kaldı.
AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi
1.GÜN: 30 Mart 2025 Pazar
2.GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi
3 GÜN: 1 Nisan 2025 Salı
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili, Arefe gününün 13:00'ten sonra tatil olmasıyla birlikte toplam 3 ,5 gün sürecek. Zaman zaman hafta sonu ile birleştirilen bayram günleri bu kez pazar gününden başladığı için gündemde tatil uzatma gibi bir çalışma bulunmuyor.