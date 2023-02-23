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Bayrampaşa’da çok yüksek risk içeren yerler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda bulunulması, ilçelerin deprem risk haritalarını gündeme getirdi. İstanbul ilçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul’un en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip illerinden birisi olan Bayrampaşa deprem riski ve dayanıklılık haritası da paylaşılan ilçeler arasında yerini aldı. Bayrampaşa deprem bölgesi mi? Bayrampaşa’dan fay geçiyor mu, hangi mahalleler riskli?

17:07 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayrampaşa deprem risk haritası

Bayrampaşa deprem risk haritası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem risk raporları gündemde yer alıyor. İstanbul’da yaşanacak olası bir deprem durumunda Bayrampaşa risk durumu ve afet koordinasyonu deprem planları İBB tarafından hazırlanan raporda yer alıyor. Peki Bayrampaşa'dan fay hattı geçiyor mu? Bayrampaşa deprem bölgesinde mi?

Bayrampaşa yapım yılına göre bina dağılımları


Bayrampaşa’da kaç bina riskli durumda?

Bayrampaşa depreme dayanıklı mı e devlet üzerinden sorgulanmakta. Deprem Master Planı’nda yer alan kademeli değerlendirme yöntemiyle yapılan taramalar 6 ilçede sonuçlandı. Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa’dan elde edilen sonuçlar, depreme yönelik kentsel dönüşüm için kullanılacak. Tarama sonuçlarına göre, Bayrampaşa’da ise 19 bin 973 binanın 6 bin 150’si riskli.

Bayrampaşa deprem risk haritası

Bayrampaşa depreme dayanıklı mı?

FAD’ın yeniden hizmete açılan interaktif deprem haritaları uygulamasına bakıldığında Kuzey İstanbul’da daha düşük deprem tehlikesi anlamına gelen sarı renge daha sık rastlanırken, Marmara Denizi’ne olan kıyı hattı daha çok kırmızı renge yaklaşıyor. Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye, Maltepe, Ataşehir, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Kağıthane genel olarak kırmızı bölge içinde.


Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi
Son deprem nerede oldu? 23 Şubat 2023 depremler listesi

Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. Türkiye dışına bakacak olursak, Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...


#Bayrampaşa
#Bayrampaşa deprem
#Bayrampaşa deprem fay hattı
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