Bayrampaşa deprem risk haritası
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından deprem risk raporları gündemde yer alıyor. İstanbul’da yaşanacak olası bir deprem durumunda Bayrampaşa risk durumu ve afet koordinasyonu deprem planları İBB tarafından hazırlanan raporda yer alıyor. Peki Bayrampaşa'dan fay hattı geçiyor mu? Bayrampaşa deprem bölgesinde mi?
Bayrampaşa yapım yılına göre bina dağılımları
Bayrampaşa’da kaç bina riskli durumda?
Bayrampaşa depreme dayanıklı mı e devlet üzerinden sorgulanmakta. Deprem Master Planı’nda yer alan kademeli değerlendirme yöntemiyle yapılan taramalar 6 ilçede sonuçlandı. Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa’dan elde edilen sonuçlar, depreme yönelik kentsel dönüşüm için kullanılacak. Tarama sonuçlarına göre, Bayrampaşa’da ise 19 bin 973 binanın 6 bin 150’si riskli.
Bayrampaşa depreme dayanıklı mı?
FAD’ın yeniden hizmete açılan interaktif deprem haritaları uygulamasına bakıldığında Kuzey İstanbul’da daha düşük deprem tehlikesi anlamına gelen sarı renge daha sık rastlanırken, Marmara Denizi’ne olan kıyı hattı daha çok kırmızı renge yaklaşıyor. Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Ümraniye, Maltepe, Ataşehir, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Kağıthane genel olarak kırmızı bölge içinde.