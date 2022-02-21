Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı Tarihleri Belli Oldu

Bekçilik sınavı ve bekçi alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bekçi alımı başvuru tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik deneme sınavı ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Konuyla alakalı gelişmeler sayfamızda yer alacak.

2022 BEKÇİ DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı. Bekçi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya gibi şehirlerden yapılacağı tahmin ediliyor. Bekçi adaylarının gözleri EGM ve PA tarafından yapılacak güncel duyuruya çevrildi. 2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek ve 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

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