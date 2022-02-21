Özgün Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı Tarihleri Belli Oldu
ÖZGÜN HABERLER

Bekçilik Yazılı Deneme Sınavı Tarihleri Belli Oldu

2022 bekçi alımı başvuru yapacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik sınavı ve 2022 bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı. Ancak bekçi adaylarının katılacağı bekçilik yazılı deneme sınavının tarihi belli oldu. Peki, bekçi alımı için yazılı deneme sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik yazılı deneme sınavları ne zaman yapılacak?
bekçilik

Bekçilik sınavı ve bekçi alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bekçi alımları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bekçi alımı başvuru tarihinin ne zaman olduğu araştırılıyor. 10 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik deneme sınavı ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı, bekçilik başvuruları başlamadı. Konuyla alakalı gelişmeler sayfamızda yer alacak.

2022 BEKÇİ DENEME SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı başvurularının İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı. Bekçi alımlarının Antalya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Hatay, Bilecik, Konya gibi şehirlerden yapılacağı tahmin ediliyor. Bekçi adaylarının gözleri EGM ve PA tarafından yapılacak güncel duyuruya çevrildi. 2022 bekçilik yazılımı deneme sınavı Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek ve 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda gerçekleştirilecek.

Bekçi alımı son durum: 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?
ÖZGÜN
Bekçi alımı son durum: 2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Göztepe öne geçti!

Göztepe öne geçti!

​Göztepe-Galatasaray maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Galatasaraylılar çılgına döndü

Galatasaraylılar çılgına döndü

Göztepe maçında Domenec Torrent ve futbolculara isyan ettiler.
Putin kararını verdi: Donestk ve Lugansktaki ayrılıkçıları tanıyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuştu.

​Uzman isim altını olanları uyardı: Rahat bırakmayacaklar.

Mimarisiyle dikkat çekiyordu: Tarihi köşk için harekete geçildi.
Ona 'yaşayan ölü' diyorlar

Ona 'yaşayan ölü' diyorlar

​'399 yaşındaki Türk' videosu viral oldu: İşin aslı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.