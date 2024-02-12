Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesinin ardından, Berat Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat Kandili olarak idrak edilemektedir. Berat kelime anlamı olarak, 'temize çıkma' anlamını taşımaktadır. Bu yıl Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar...

Berat Kandili ne zaman 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yılın 3'üncü kandili olan Berat Kandili 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

Berat Kandili Önemi

Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisi vardır:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat ne demektir?

Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

2023 Kandil Takvimi

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edildi. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Cumartesigünü idrak edilecek.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili ise 14 Eylül 2024 Cumartesi gününe denk geliyor.







