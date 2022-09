Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir? BES İptali Nasıl Yapılır?

BES iptali için vatandaşlar hangi banka üzerinden maaş alıyorlarsa o banka ile iletişime geçerek iptal işlemlerini başlatmalıdır. İptal süreci yaklaşık olarak 10 gün içinde sonuçlanmaktadır. Zorunlu BEŞ iptal kaydı için şu uygulamaları kullanabilirsiniz:

• Bankaların Bireysel Emeklilik Çağrı Merkezlerini arayıp, canlı teknik destek ekibinden yardım alarak otomatik olarak BES iptal işlemlerini hızlandırabilirsiniz.

• E posta yoluyla BES iptal formunu, kullanıcı ve hesap bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, imza onayı verebilir, BES iptal işlemini ivedilikle gerçekleştirebilirsiniz.

Bazı bankaların BES iptal işlemleri şu şekildedir:

Garanti Bankası BES İptal İşlemi Hangi Yollarla Yapılır?

Garanti Bankası BES iptal işlemi için öncelikle ilk iki aylık ödediğiniz başlangıç dönemi ödemesinin, katkı paylarının tümünü geri alabilirsiniz. Geri aldığımız katkı payı ücretlerinden sonra bankanın mobil uygulamasından ve Bireysel emeklilik sistemine giriş yaparak iptal işlemini için gerekli adımları atabilirsiniz. Garanti BEŞ İptal İşlemi için ardından şu adımları izlemelisiniz:

• Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra sözleşmeden ayrılma seçeneğine tıklanarak iptal işlemi gerçekleştirilmelidir.

• 444 0336 Garanti BBVA Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayarak sesli yanıt sisteminden doğru kullanıcı bilgileri ve hesap onayının ardından BES iptal işlemine onay verebilirsiniz.

• Garantili olarak bankanın şubesine bizzat giderek Bireysel emeklilik iptali ve işlem süreci hakkında bilgi sahibi olabilir, müşteri destek hattıyla 7/24 saat iletişime geçebilirsiniz.

Avivasa BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

Avivasa bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri için şu adımlar takip edilmelidir:

• 444 11 11 numaralı Avivasa Emeklilik Çağrı Merkezi birimini arayabilirsiniz. Bankanın günün her saati hizmet veren teknik iletişim destek biriminden faydalanarak BEŞ iptal işlem kaydınızı hızlandırabilirsiniz.

• Müşteri destek biriminde hizmet veren görevlinin sorduğu tüm kullanıcı ve hesap bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurarak BES iptal işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası BES İptal İşlemi İçin Hangi Yöntemleri Kullanılır?

Ziraat Bankası BES iptal işlemi için uygulanabilen yöntemler ilk olarak bankanın internet bankacılığı hizmetini kullanmaktır. Internet ve mobil uygulama üzerinden faaliyete geçirilen iptal işlemi için BES seçeneğine tıklanarak iptal işlemini oturduğunuz yerden gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası BES iptal işlemi için uygulayacağınız diğer yöntemler şunlardır:

• Bankanın 0850 222 97 00 numarasını arayarak müşteri destek birimi ile iletişime geçin.

• Ziraat Bankası BES çağrı merkezini aradıktan sonra sırasıyla 2,1 ve tekrar 1 tuşuna basarak BES iptal işlemini hızlandıracak kimlik bilgi onayı sorularını dikkatli bir şekilde cevaplandırın.

• Müşteri temsilcisinin sorduğu soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak kimlik bilgisi onayından hızlıca geçin.

• Sorulara doğru şekilde cevap verdikten sonra BES iptal işlem kaydını onaylayın ve kısa sürede iptal işlemlerinizi gerçekleştirin.

BES iptal işlemleri için her bankanın kendine has olan müşteri destek birimi numaralarını tuşlayarak iptal işlemlerini hızlandırabilirsiniz. Banka müşteri destek birimi ile yaptığınız tüm görüşmeler kalite esasî gereğince kaydedilmektedir. Müşteri hesap ve kullanıcı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak günün her saati bankaların teknik destek hattı ile iletişime geçebilir, BES yatırım ve ödeme kaydını 7/24 saat koordine edebilirsiniz. Bankanın çağrı merkezi, mobil uygulama ve Whatsapp destek hattı hizmetlerini kullanarak mesaj atabilir, iletişim destek birimi personellerinden ivedilikle faydalanabilirsiniz. Bankalar aracılığıyla BES planına dâhil edildikten sonra bildirim tarihinden itibaren 2 ay sonra otomatik olarak Bireysel emeklilik iptali başvurusu için bankaların çağrı merkezi ve şube destek birimleriyle iletişime geçebilirsiniz.

