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Beşiktaş evinde Pendikspor’la 1-1 berabere kaldı (ÖZET)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş evinde Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikalarda yediği golle 1 puana razı oldu ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 12 Omar Colley ve 90’ Oscar Romero’dan (pen.) geldi. Beşiktaş 1-1 Pendikspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:12 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş 1-1 Pendikspor Maç Özeti

Beşiktaş 1-1 Pendikspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu sonucun ardından 4 puana ulaşarak ligde 6. sırada yer aldı. Beşiktaş - Pendikspor maç özeti haberimizde.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Pendikspor maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI

18.08.2023 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 1 MONDİHOME KAYSERİSPOR 18.08.2023 21:00 BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

19.08.2023 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 CORENDON ALANYASPOR

19.08.2023 21:45 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

19.08.2023 21:45 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

20.08.2023 19:15 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

20.08.2023 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR

20.08.2023 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.



#Beşiktaş
#Pendikspor
#Trendyol Süper Lig
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