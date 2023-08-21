Trendyol Süper Lig 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu sonucun ardından 4 puana ulaşarak ligde 6. sırada yer aldı. Beşiktaş - Pendikspor maç özeti haberimizde.