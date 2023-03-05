Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 3 puan için mücadele edecek. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Ankaragücü mücadelesi beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi oynanacak?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı”

Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11

Beşiktaş:

Mert, Rosier, Tayyip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Redmond, Maxim, Cenk, Aboubakar

Ankaragücü:

Gökhan,

Kwateng,

Radakovic,

Mujakic,

Marlon,

Diack,

Taylan,

Emre,

Pedrinho,

Beridze,

Sowe

Beşiktaş, Ankaragücü istatistikleri

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçında kim oynamayacak?

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.







