Beşiktaş Ankaragücü maçı
Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 3 puan için mücadele edecek. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş - Ankaragücü mücadelesi beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı”
Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11
- Mert,
- Rosier,
- Tayyip,
- Colley,
- Onur,
- Amir,
- Gedson,
- Redmond,
- Maxim,
- Cenk,
- Aboubakar
- Gökhan,
- Kwateng,
- Radakovic,
- Mujakic,
- Marlon,
- Diack,
- Taylan,
- Emre,
- Pedrinho,
- Beridze,
- Sowe
Beşiktaş, Ankaragücü istatistikleri
- Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.
- Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.
- İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
Beşiktaş’ta Ankaragücü maçında kim oynamayacak?
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.