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Beşiktaş-Ankaragücü maçı hangi kanalda şifresiz?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını söyledi. BJK- Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Ankaragücü maç kadrosuna ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:36 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Ankaragücü maçı

Beşiktaş Ankaragücü maçı

Spor Toto Süper Lig’de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 3 puan için mücadele edecek. Maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Ankaragücü mücadelesi beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi oynanacak?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı şifresiz mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı”

Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11

Beşiktaş:
  1. Mert,
  2. Rosier,
  3. Tayyip,
  4. Colley,
  5. Onur,
  6. Amir,
  7. Gedson,
  8. Redmond,
  9. Maxim,
  10. Cenk,
  11. Aboubakar
Ankaragücü:
  • Gökhan,
  • Kwateng,
  • Radakovic,
  • Mujakic,
  • Marlon,
  • Diack,
  • Taylan,
  • Emre,
  • Pedrinho,
  • Beridze,
  • Sowe

Beşiktaş, Ankaragücü istatistikleri

  • Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.
  • Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.
  • İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçında kim oynamayacak?

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.


Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 5 Mart 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi. Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 , VavaCars Fatih Karagümrük ise, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yendi. İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla mağlup etti. La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı 6-1 yendi. Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 5 Mart 2023 Pazar maç programı haberimizde.


#Beşiktaş
#Beşiktaş maçı
#Ankaragücü
#süper lig
2 saat önce
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Beşiktaş-Ankaragücü maçı hangi kanalda şifresiz?
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