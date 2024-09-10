Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20 Ağustos'ta başlamıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan sınavların ardından şimdi de tercih süreci merak konusu oldu. Peki, 2024 BESYO tercihleri ne zaman?

BESYO Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

BESYO tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den resmi bir duyuru yapıldığında, bu bilgilere haberlerde yer verilecektir. Adaylar, tercih kılavuzu yayımlandığında tercihlerini ÖSYM üzerinden yapabilecekler. YKS ek tercih sürecinin devam etmesi nedeniyle BESYO tercih sürecinin eylül ayı ortasına kadar başlaması bekleniyor.

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

BESYO için tercih süreci henüz başlamadı. Parkur sınavları 20-26 Ağustos tarihlerinde tamamlandı. Tercih sürecinin ise Eylül ayı ortasında başlaması bekleniyor.

BESYO YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. 2024 yılında yapılacak merkezi yerleştirmede, 2024 yılı için hesaplanmış yerleştirme puanları kullanılacaktır.

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana doğru sıralanacaktır. En yüksek YP’e sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sırası esas alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik programları için Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada olmak gerekmektedir (Ek puansızyerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların MillîEğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni incelemelerinde yarar görülmektedir.

Eşit puanlı adayların yerleştirilmesinde, TYT sınav puanı yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halindeOBP’si yüksek olana öncelik verilecektir.

Tüm kontenjan türleri için yerleştirmede öncelik sırası, kadın-erkek kontenjanları ayrı ayrı olmak üzeregenel kontenjan, millî sporcu kontenjanı şeklinde olacaktır. Milli sporcu ve engelli aday kontenjanlarındanilk merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlar, ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanaaktarılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde genel kontenjanda kadın-erkek kontenjan ayrımı olmayacaktır.

BESYO NEDİR?

BESYO; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kısaltmasıdır ve genelde bu isimle anılır. Yüksekokul ibaresinin kullanılmasına rağmen bu bölümler 4 yıllık lisans eğitimi vermektedirler.



