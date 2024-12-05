Özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimi doğrultusunda ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman? İşte 2024-2025 BİLSEM takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman sona erecek? BİLSEM sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024-2025 BİLSEM takvimine ilişkin detaylar.
BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK SON GÜN NE ZAMAN?
BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.
BİLSEM GİRİŞ BELGELERİ NEREDE YAYINLANACAK?
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
11 Aralık’ta yapılacak olan BİLSEM ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak
2024-2025 BİLSEM TAKVİMİ
- 25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
- 11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
- 21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
- 28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
- 03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
- 10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
- 10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
- 26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
- 14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
- 4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
- 7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
- 14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
- 28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.