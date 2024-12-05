Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için öğrencilerin son hazırlıkları sürüyor. Peki BİLSEM ön değerlendirme başvurusu ne zaman sona erecek? BİLSEM sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024-2025 BİLSEM takvimine ilişkin detaylar.