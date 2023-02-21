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Bina hasar analiz ücretleri ne kadar?

Ülkemiz deprem riski yüksek bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu durum hep deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi hem de periyodik olarak binaların hasar denetimi yapılmasını gerektirmektedir. Binalar için hasar tespiti sadece depremlerden dolayı değil sel ve heyelan gibi doğal afetlere karşı önlem almak için de yapılmaktadır. Peki bina hasar analizini kimler yapar, ücretleri ne kadar? İşte soruların cevapları.

17:30 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Bina hasar analiz ücretleri ne kadar, kimler yapar?

Bina hasar analiz ücretleri ne kadar, kimler yapar?

Bina hasar tespiti yapmak için öncelikle mülk sahibinin bölgesindeki yerel belediye veya ilgili kamu kurumlarına başvurması gerekmektedir. Bu kurumlar, hasar tespiti için gerekli olan yönetmeliklere ve mevzuata göre hareket ederek, hasar tespit işlemlerini yürütmektedir.

BİNA HASAR ANALİZİNİ KİMLER YAPAR?

Bina hasar tespiti çalışmaları devlete bağlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce mühendis ve mimarlardan oluşan bina hasar tespit ekipleri oluşturulduktan sonra bu ekipler doğal afetin yaşandığı il veya bölgede bulunan binaların incelemesini yapmaya başlarlar. Bina hasar tespiti için siz de başvuruda bulunabilirsiniz.

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Türkkan, deprem dayanıklılık testinin aşamalarını kısaca özetleyerek, sürecin binanın projesinin doğru uygulanıp uygulanmadığının tespitiyle başladığını, kolonlardaki donatı tespitlerinin yapılması, betondan numune alınması, demirlerin pas payının kaldırılarak düz veya nervürlü olup olmadığına bakılmasıyla devam ettiğini, sonrasında zemin etüdü yapılması gerektiğini, son olarak statik analiz ve performans analiziyle binada güçlendirme/dönüşüm yapılıp yapılamayacağı veya güçlendirmenin nasıl yapılacağına karar verildiğini anlattı.


Tespitlerin yapılması, numunelerin alınması, laboratuvarlarda inceleme gerçekleştirilmesi ve zemin etüdünün ardından raporun çıktığını dile getiren Türkkan, "Bir vatandaş 6-7 katlı, 20 daireli bir yer için müracaat ettiğinde sonuçların alınması, statik analiz yapılması bir ay sürebilir." şeklinde konuştu.

BİNA HASAR ANALİZ ÜCRETLERİ NE KADAR?


Türkkan, kapsamlı bir bina dayanıklılık testinin meskenin büyüklüğüne göre değişebildiğini kaydederek, "Böyle bir raporu hazırlamak için binanın tamamını elden geçirmek gerekiyor. Ücret binanın büyüklüğü ve işlemlerin kapsamına bağlı olmak kaydıyla değişebilir. Bina başına test maliyeti 20 bin liradan başlıyor." açıklamasında bulundu.


#Bina hasar
#analiz
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#deprem
#test
2 saat önce
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Bina hasar analiz ücretleri ne kadar?
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