Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller arasında Bitlis de yer alıyor. Bitlis Valiliği'nden okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.