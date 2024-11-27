Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bitlis'te okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi

Bitlis'te okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi

08:4927/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bitlis
Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu iller arasında Bitlis de yer alıyor. Bitlis Valiliği'nden okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin açıklama geldi.

Bitlis'te bugün okullar tatil mi? 27 Kasım 2024

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.




#buzlanma
#kar
#okul
#tatil
#YAĞIŞ
#bitlis
#bitlis kar tatili

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye 24.000 TL ödeme listesi oluştu: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…