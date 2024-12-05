Çin ve ABD'de çalışmalar yürüten araştırmacıların hazırladığı "Çikolata tüketimi ve tip 2 diyabet riski" başlıklı çalışma, İngiliz haftalık hakemli tıp dergisi BMJ'de yayımlandı.

Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı.

Bitter çikolata tüketimi tip 2 diyabette işe yaradı

Çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisinin araştırıldığı grupta yalnızca 18 bin 862 kişide bu tip diyabet ortaya çıkarken, diğer grupta ise 4 bin 771 kişide diyabet ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda herhangi bir çikolata yiyenlerde tip 2 diyabet riskinin çok az ya da hiç yemeyenlere göre yüzde 10 daha az olduğu belirtildi.

Haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin yüzde 21 oranında azalabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, sütlü çikolata kullanımının ise bu tür diyabete anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.

Sütlü çikolata kilo aldırıyor

Sütlü çikolata kullanımının uzun vadede kilo alımına etki ettiği belirtilen araştırma sonucunda, bitter çikolatanın içindeki proteinler sayesinde ödem azaltma, kalp ve damarları koruma ve antioksidan özelliği bulunduğu ifade edildi.

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir değiştirildiği, düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığı bilgilerinin derlendiği araştırma kapsamında bitter çikolata doz artışında görülen etkiler de incelendi. Buna göre her haftalık doz artışında tip 2 diyabet riski ek olarak yüzde 3 oranında azaldı.

Araştırmada bitter çikolata tüketiminin risk azaltma potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla kontrollü çalışma yürüterek bulguların doğrulanması gerektiği de belirtildi.

Dünya genelinde tip 2 diyabete yakalananların sayısının 2019'da 463 milyon olduğu aktarılan araştırmada, bu sayının 2045'te 700 milyona ulaşacağı öngörüsü paylaşıldı.

Bitter Çikolatadaki Kalori Miktarı

Acı-tatlı bir tada sahip bitter çikolata, yeşil çaydan daha fazla antioksidan içerir. Kalp sağlığı ve kanseri önlemede etkili bir rol oynayan flavonoidler, bitter çikolatayı ölçülü tüketildiğinde “sağlıklı gıda” yapar. Kakao yüzdesi düşük olan bitter çikolatalar daha fazla şeker ve sağlıksız yağ içerir. Bu nedenle bitter çikolata alırken en az yüzde 70 kakao içermesine ve şeker içermemesine özen gösterin. Bitter de olsa çikolata kalorili bir gıdadır ve dikkatli tüketilmedir. Bitter çikolata kalori açısından sütlü, beyaz ve ruby çikolata ile aynı değildir. Yüzde 70-85 oranında kakao içeren 28 gram kadar bitter çikolata 170 kaloridir. Kakao ayrıca potasyum, fosfor, bakır, demir, çinko ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir.

Bitter çikolatanın faydaları

Ara öğünlerde minik bir parça tüketilebilecek olan bitter çikolatanın faydaları şöyle sıralanabilir:

Güçlü Antioksidanlar İçerir

Kalp Hastalıkları Riskini Düşürmeye Yardımcı Olur

Anti-İnflamatuar Etki

İnsülini Dengeleyebilir

Beyin Hasarına Karşı Tatlı Önlem

Depresif Ruh Haline İyi Gelir

Mineraller Deposu

Bağırsak Dostudur



