Beşiktaş-Atletico Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. İspanya La-Liga'nın köklü temsilcilerinden Atletico Madrid, depremzedelere yardım için İstanbul'a geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Atletico Madrid maçından elde edilecek tüm gelirler depremzedeler için harcanacak. Peki Beşiktaş-Atletico Madrid maçı hangi gün?