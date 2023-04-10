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Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası vatandaşlara yardım organizasyonları devam ediyor. Beşiktaş, bu doğrultuda İspanyol ekibi Atletico Madrid'le dostluk maçı yapacak. Futbolseverler, mücadelenin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman?

13:34 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş- Atletico Madrid

Beşiktaş- Atletico Madrid

Beşiktaş-Atletico Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. İspanya La-Liga'nın köklü temsilcilerinden Atletico Madrid, depremzedelere yardım için İstanbul'a geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Atletico Madrid maçından elde edilecek tüm gelirler depremzedeler için harcanacak. Peki Beşiktaş-Atletico Madrid maçı hangi gün?

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk



#beşiktaş
#atletico madrid
#dostluk maçı
11 dakika önce
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