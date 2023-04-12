Beşiktaş- Atletico Madrid
Beşiktaş-Atletico Madrid maçı için geri sayım devam ediyor. İspanya La-Liga'nın köklü temsilcilerinden Atletico Madrid, depremzedelere yardım için İstanbul'a geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Atletico Madrid maçından elde edilecek tüm gelirler depremzedeler için harcanacak. Peki Beşiktaş-Atletico Madrid maçı hangi gün?
BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD BİLET FİYATLARI
Loca 162: 4.000TL
VIP 100: 2.350TL
VIP 101-126: 1.950TL
1. Kategori: 790TL
2. Kategori: 720TL
3. Kategori: 580TL
4. Kategori: 510TL
5. Kategori: 470TL
Kapalı Üst: 430TL
6. Kategori: 380TL
7. Kategori: 190TL
8. Kategori: 180TL