Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 9 ilçeye sahip Bolu'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Bolu'nun ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Bolu ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Bolu'nun posta kodu kaçtır?

Bolu'nun posta kodu 14000'dir.

Bolu İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Bolu Merkez İlçesi'nin posta kodu: 14300

Dörtdivan İlçesi'nin posta kodu: 14910

Gerede İlçesi'nin posta kodu: 14900

Göynük İlçesi'nin posta kodu: 14780

Kıbrıscık İlçesi'nin posta kodu: 14610

Mengen İlçesi'nin posta kodu: 14850

Mudurnu İlçesi'nin posta kodu: 14800

Seben İlçesi'nin posta kodu: 14750

Yeniçağa İlçesi'nin posta kodu: 14650

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







