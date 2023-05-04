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Boston Celtics Philadelphia 76ers'ı farklı yenerek seriyi eşitledi: 121-87

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turu konferans yarı finalinde Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 121-87 yenerek seriyi 1-1'e getirdi. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ve 4 asist, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Smart 15 sayı ve 5 ribaunt, Derrick White 15 sayı, Grant Williams 12 sayı, 4'er ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu. Kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sixers'ın yıldızı Joel Embiid, sakatlıktan döndüğü karşılaşmayı 15 sayı ve 5 blokla tamamladı. Boston Celtics - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:29 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boston Celtics 121-87 Philadelphia 76ers Maç Özeti İzle

Boston Celtics 121-87 Philadelphia 76ers Maç Özeti İzle

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Celtics, özellikle üçüncü periyotta yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, konuk ettiği Sixers'ı 34 sayı farkla yenerek seride ilk galibiyetine ulaştı. Sixers’ta James Harden 12 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, sahada 5 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 2 sayıyla oynadı.

BOSTON CELTİCS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ



3. MAÇ NE ZAMAN?

Serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs Cumartesi günü Sixers'ın sahasında oynanacak.




#Boston Celtics
#Philadelphia 76ers
#NBA
#Joel Embiid
1 saat önce
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