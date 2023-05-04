NBA Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, konuk ettiği Miami Heat'i 111-105 mağlup ederek seride skoru 1-1'e getirdi. Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaunt, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist, RJ Barrett 24 sayı, Josh Hart 14 sayı, 11 ribaunt ve 9 asistle Knicks'e galibiyeti getiren oyuncular oldu. Heat'te Jimmy Butler Ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. New York Knicks - Miami Heat maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.