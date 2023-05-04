Boston Celtics 121-87 Philadelphia 76ers Maç Özeti İzle
NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Celtics, özellikle üçüncü periyotta yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, konuk ettiği Sixers'ı 34 sayı farkla yenerek seride ilk galibiyetine ulaştı. Sixers’ta James Harden 12 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, sahada 5 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 2 sayıyla oynadı.
BOSTON CELTİCS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇ ÖZETİ
3. MAÇ NE ZAMAN?
Serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs Cumartesi günü Sixers'ın sahasında oynanacak.