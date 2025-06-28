Bu hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 28-29 Haziran Meteoroloji hava durumu listesi

Hafta sonu planı yapmadan önce hava durumu kontrol edildi mi? 28-29 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? Deniz tatili veya doğa gezisi düşünen vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı. İşte cumartesi ve pazar gününe dair sıcaklık beklentisi ve yağış durumu…

BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine hava tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin sıcak havanın etkisi altında olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde olduğunu bildiren Tekin, sıcak hava dalgasının yarın da etkisini sürdüreceğini söyledi.

Sıcak hava ile hissedilen nemin de yarın devam edeceğini vurgulayan Tekin, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın kuvvetli olduğu alanlarda orman yangını riski söz konusu. Buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz." dedi.

Pazar günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini dikkati çeken Tekin, sıcaklıkların, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Tekin, "Yarın Trakya, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü itibarıyla ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek." diye konuştu.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU LİSTESİ

İSTANBUL HAVA DURUMU 28-29 HAZİRAN

Cumartesi Parçalı Bulutlu 18°C 32°C

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 26°C

ANKARA HAVA DURUMU 28-29 HAZİRAN

Cumartesi Az Bulutlu 18°C 34°C

Pazar Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 23°C

İZMİR HAVA DURUMU 28-29 HAZİRAN

Cumartesi Sıcak 25°C 38°C