Bugün deprem mi oldu, merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 17 Nisan 2025 son depremler listesi

Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu.

SON DEPREMLER 17 NİSAN 2025

AFAD son ölçümlere göre saat 13.53'te Malatya Akçadağ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Malatya'da peş peşe deprem oldu. Akçadağ'da kaydedilen sarsıntılardan ilki saat 13.53'te 3.6 büyüklüğünde, ikincisi ise saat 14.30'ta 2 büyüklüğünde oldu.

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 11.59'da olan sarsıntı yerin 8.67 kilometre altında gerçekleşti.

VAN'DA DEPREM!

Van'ın Çatak ilçesinde saat 11.45'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.4 kilometre altında oldu.

DİYARBAKIR'DA DEPREM!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 00.27'de olan deprem yerin 10.9 kilometre altında oldu.

BOLU'DA 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Bolu'nun Merkez'inde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. 11.55 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat 02.43'te kaydedildi.

SİVAS DA SALLANDI

Sivas'ın Gürün ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 06.22'de kaydedilen deprem yerin 8.34 kilometre altında kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ ANLIK

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.







