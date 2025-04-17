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Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: Düşündürücü...

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama: Düşündürücü...

11:1717/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası endişelendiren açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Kahramanmaraş depremi sonrası endişelendiren açıklama

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, “Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.98 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 6 Şubat depreminin merkezi olan Maraş'ta yaşanan bu deprem akıllara büyük bir felaketin habercisi olup olmadığı sorusunu getirdi. Prof. Dr. Naci Görür bu konuya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş depremi neyin habercisi?

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremin ardından Naci Görür, X hesabından açıklama yaptı. Depremin merkez üssüne ait bir görsel paylaşan Görür, "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı. Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

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