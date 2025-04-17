Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.98 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 6 Şubat depreminin merkezi olan Maraş'ta yaşanan bu deprem akıllara büyük bir felaketin habercisi olup olmadığı sorusunu getirdi. Prof. Dr. Naci Görür bu konuya dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı depremin ardından Naci Görür, X hesabından açıklama yaptı. Depremin merkez üssüne ait bir görsel paylaşan Görür, "Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu. Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı. Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde: