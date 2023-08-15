Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo rekor bedelle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi bu transfer için Galatasaray'a 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 27 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla toplamda 32 milyon Euro ödeyecek. Türkiye'den en fazla bonservise satılan oyuncu 27 milyon Euro ile Nicolo Zaniolo oldu.