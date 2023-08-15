Bugün kimin maçı var?
Beşiktaş, yeni sezonun ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek 3 puanı kaptı. Süper Lig 1. haftasında Corendon Alanyaspor’a konuk olan Rams Başakşehir, ilk yarı ve ikinci yarının sonlarında yediği gollerle sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Trendyol 1. Lig’in ilk hafta mücadelesinde Astor Enerji Şanlıurfaspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay kulübü 'nü konuk etti. Trendyol 1. Lig’in ilk hafta mücadelesinde Astor Enerji Şanlıurfaspor, kendi sahasında Altay Kulübü’nü ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ediyor. Al Raed Al ve Ittihad Jeddah takımları karşı karşıya geldi. Al Ittihad deplasmanda Al Raed'i 3-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçları Manchester United ile Wolverhampton Wanders arasındaki karşılaşma sonrasında sona erdi.
Old Trafford'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Manchester United oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 15 Ağustos 2023 Salı maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (15 Ağustos 2023 Salı kimin maçı var?)
- 19:00 Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 21:00 Galatasaray - Olimpija Ljubljana UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Smart Spor HDSpor Smart
Yarın hangi maçlar var?
22:00 Manchester City - Sevilla UEFA Süper Kupa TV 8 BuçukCBC Sport Exxen
17 Ağustos Perşembe kimin maçı var?
- 04:00 San Antonio - Rio Grande ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 05:00 Orange County - Pittsburgh RH ABD USL Championship USL Championship Youtube
- 20:00 Beşiktaş - Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Yayın Yok
- 21:00 Osijek - Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
- 21:15 Maribor - Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus
18 Ağustos Cuma hangi maçlar var?
- 16:00 Kapaz - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 19:30 Kaiserslautern - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
- 19:30 Wehen - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN ConnectTivibu Spor 3beIN Sports Tod TV
- 20:30 Mallorca - Villarreal İspanya La Liga S SportS Sport Plus
- 21:00 İstanbulspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 21:00 Antalyaspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:00 Çorum FK - Giresunspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 21:00 Al Nassr - Al Taawon Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
- 21:30 Werder Bremen - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1
- 21:45 Nottingham Forest - Sheffield United İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
- 22:00 Metz - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
- 22:30 Valencia - Las Palmas İspanya La Liga S SportS Sport Plus
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray