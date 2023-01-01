Bugün kimin maçı var?
Son yarı finalist Milan ile 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Newcastle United'ın tempolu 90 dakika kapışmasında gol sesi çıkmadı: 0-0. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City sahasında Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester City ile Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Joao Pinheiro düdük çaldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Manchester City 3 puanın sahibi oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (20 Eylül 2023 Çarşamba kimin maçı var?
- 11:00 Stallion - Bali United AFC Kupasi Smart Spor 2Spor Smart 2
- 12:00 Galatasaray - Kopenhag UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 13:00 Jeonbuk - Kitchee AFC Şampiyonlar Ligi Spor SmartSmart Spor HD
- 13:00 Melbourne City - Kofu AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2Spor Smart 2
- 15:00 Benfica - Salzburg UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 15:00 Wuhan Three Towns - Urawa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart Smart Spor HD
- 15:00 Hanoi - Pohang AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 17:00 Bayern Münih - Manchester Utd UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:30 Lille - Olimpija Ljubljana UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen TV
- 19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:45 Galatasaray - Kopenhag UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen CBC Sport
- 19:45 Real Madrid - Union Berlin UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV
- 22:00 Bayern Münih - Manchester Utd UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen CBC Sport
- 22:00 Sevilla - Lens UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Arsenal - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk, Exxen
- 22:00 Braga - Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Benfica - Salzburg UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Real Sociedad - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen