Son yarı finalist Milan ile 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Newcastle United'ın tempolu 90 dakika kapışmasında gol sesi çıkmadı: 0-0. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City sahasında Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester City ile Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Joao Pinheiro düdük çaldı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Manchester City 3 puanın sahibi oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.