Manchester City, 10 kişi kaldığı maçta Nottingham Forest'ı mağlup ederek, ligde yoluna kayıpsız devam etti. Ev sahibi takım, 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland ile maçtan galip ayrıldı. Böylelikle Manchester City, 6'da 6 yapmış oldu. Manchester City - Nottingham Forest maç özetini izlemek ve Premier Lig maç sonuçları ve puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.