Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Fransa Ligue 1'in 6. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Marsilya'yı ağırladı.
PSG, 8. dakikada Achraf Hakimi ve 37. dakikada Kolo Muani'nin ağları sarsmasıyla ilk devreyi 2-0 önde kapadı. İspanya La Liga'nın 6'ncı haftasındaki derbi maçta Atletico Madrid, konuk ettiği Real Madrid'i 3-1 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (25 Eylül 2023 Pazartesi kimin maçı var?
- 18:00 Qabala - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 20:00 Hatayspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Altay - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 22:15 Sporting - Rio Ave Portekiz Liga NOS Spor Smart Spor HD