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Fenerbahçe Alanya’dan üç puanla dönerek liderliğini perçinledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin 42. dakikada attığı golle Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının özetine, gollerine ve istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:48 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti

Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu

Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe Maç Özeti İzle

9. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kontrol etti.

11. dakika Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda Djiku'ya çarpan top kornere gitti.

39. dakikada Novais'in sağ köşeden korner atışıyla ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Aliti'nin şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko'nun ceza alanında pasında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, topu ağlara gönderdi: 0-1.

56. dakikada Fred'in sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Dzeko'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

58. dakikada Szymanski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

59. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ı yaptığı itirazlar sonucu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Kalan sürede iki takımın da çabaları gol getirmedi ve karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Ligde çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, 15 puanla zirvedeki yerini korudu.

Fenerbahçe'den 12'de 12

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 12. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı. Bu maçlarda 33 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 8 gol gördü.



#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#süper lig
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