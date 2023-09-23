Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 23 Eylül Cumartesi maç programı
‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig bugün toplamda 7 maç oynanacak. Günün açılış maçında Süper Lig’de Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 1. Lig’de ise Keçiörengücü ve Giresunspor karşılaşacak. 23 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
TRENDYOL SÜPER LİG 23 EYLÜL CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
23.09.2023 17:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
23.09.2023 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR
23.09.2023 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.
23.09.2023 20:00 BİTEXEN ANTALYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 23 EYLÜL CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI
23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR
23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.
23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.