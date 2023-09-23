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Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programı - 23 Eylül Cumartesi

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de 6. hafta heyecanı başladı. Süper Lig’de dün akşam tek maç oynandı ve Gaziantep FK, İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. 1. Lig’de ise 2 maç oynandı. Boluspor evinde Tuzlaspor’u 2-1 mağlup ederken Eyüpspor evinde Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. 23 Eylül Cumartesi günü Trendyol Süper Lig’de 4 maç oynanacak. 1. Lig’de ise 3 maç oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig ve 1. Lig 23 Eylül maç programı.

10:59 . 23/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 23 Eylül Cumartesi maç programı

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig 23 Eylül Cumartesi maç programı

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig bugün toplamda 7 maç oynanacak. Günün açılış maçında Süper Lig’de Pendikspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. 1. Lig’de ise Keçiörengücü ve Giresunspor karşılaşacak. 23 Eylül Cumartesi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig maç programına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG 23 EYLÜL CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

23.09.2023 17:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

23.09.2023 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR

23.09.2023 20:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GALATASARAY A.Ş.

23.09.2023 20:00 BİTEXEN ANTALYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 23 EYLÜL CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

23.09.2023 16:00 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - BITEXEN GİRESUNSPOR

23.09.2023 19:00 AHLATCI ÇORUM FK - SAKARYASPOR A.Ş.

23.09.2023 19:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#fikstür
#23 Eylül Cumartesi
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