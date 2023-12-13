Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalarda galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 47-42 üstünlüğü bulunuyor. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son 5 karşılaşmasında ise 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay’ın derbide en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe Szymanski, Dzeko ve İrfan Can gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.