UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Galatasaray, gruptan çıkamadı. Şampiyonlar Ligi'nde A grubu son hafta maçında Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mücadele 1-0 Alman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün kimin maçı var? 13 Aralık 2023 Çarşamba maç programı
- 11:00 Yokohama Marinos - Shandong Taishan AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 11:00 Kaya - Incheon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor
- 13:00 Jeonbuk - Bangkok AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
- 13:00 Lion City - Kitchee AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
- 16:00 Newcastle - Milan UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 18:00 Dortmund - PSG UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk
- 20:45 Leipzig - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 20:45 Crvena Zvezda - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:45 Stockport - Aldershot İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
- 23:00 Atletico Madrid - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Celtic - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 B.Dortmund - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Newcastle - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Porto - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 23:00 Antwerp - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen