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Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık 2023 Çarşamba maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Kopenhag'la karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Manchester United, sahasında Bayern Münih'e 1-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 13 Aralık 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:13 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:13 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Galatasaray, gruptan çıkamadı. Şampiyonlar Ligi'nde A grubu son hafta maçında Manchester United, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Mücadele 1-0 Alman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba Canlı Spor Ekranı, tüm lig maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün kimin maçı var? 13 Aralık 2023 Çarşamba maç programı

  1. 11:00 Yokohama Marinos - Shandong Taishan AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  2. 11:00 Kaya - Incheon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor
  3. 13:00 Jeonbuk - Bangkok AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
  4. 13:00 Lion City - Kitchee AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
  5. 16:00 Newcastle - Milan UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  6. 18:00 Dortmund - PSG UEFA Gençlik Ligi TV 8 Buçuk
  7. 20:45 Leipzig - Young Boys UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  8. 20:45 Crvena Zvezda - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  9. 22:45 Stockport - Aldershot İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
  10. 23:00 Atletico Madrid - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  11. 23:00 Celtic - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  12. 23:00 B.Dortmund - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  13. 23:00 Newcastle - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  14. 23:00 Porto - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  15. 23:00 Antwerp - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig 15. haftasında derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 135'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalarda galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 47-42 üstünlüğü bulunuyor. 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın son 5 karşılaşmasında ise 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Rıza Çalımbay’ın derbide en büyük kozu golcü Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı altı Süper Lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe Szymanski, Dzeko ve İrfan Can gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

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