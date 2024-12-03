Aralık ayının ilk günleri geçerken, 3 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Birçok özel gün, toplumsal farkındalık yaratmak veya belirli bir konuyu gündeme taşımak amacıyla düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Peki, 3 Aralık'ta hangi özel gün veya anlamlı kutlama yer alıyor? İşte bu tarihte kutlanan anlamlı gün hakkında bilmeniz gerekenler...