Bugün ne günü sorusu, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir merak konusudur. Özel günler, tarihsel olaylar veya güncel gelişmeler, bu sorunun cevabını merak etmemize neden olur. 18 Kasım 2024 tarihinde Türkiye ve dünyada öne çıkan bazı gelişmeler şu şekildedir: