Bugün ne günü sorusu, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir merak konusudur. Özel günler, tarihsel olaylar veya güncel gelişmeler, bu sorunun cevabını merak etmemize neden olur. 18 Kasım 2024 tarihinde Türkiye ve dünyada öne çıkan bazı gelişmeler şu şekildedir:
Yenidoğan Çetesi davası başladı. Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan çete üyeleri ilk kez hakim karşısına çıktı.
Döviz Kurları: Dolar/TL kuru 34,45 seviyelerinde, Euro/TL ise 36,35 civarında işlem gördü. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede ilave tedbirler alabileceklerini belirtti.
VİOP İşlemleri: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.
Okulların Açılması: 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 15 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler, 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı.
İstanbul: Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 15°C civarında seyrediyor. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Süper Lig'de hafta sonu oynanan maçların ardından takımlar, hafta içi antrenmanlarına başladı. Önümüzdeki hafta oynanacak derbi maçının hazırlıkları sürüyor.
18 Kasım 2024 tarihinde dünya genelinde öne çıkan bazı gelişmeler şu şekildedir:
İsrail ve Lübnan Arasındaki Gerilim: İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği operasyonlarda bugün 6 askerinin öldüğünü açıkladı. Bölgedeki çatışmaların artmasıyla birlikte uluslararası toplum, taraflara itidal çağrısında bulunuyor.
Başkanlık Geçiş Süreci: ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelerek barışçıl bir geçiş süreci için ortak mesaj verdiler. Görüşmede, ulusal güvenlik ve ekonomi konularının ele alındığı bildirildi.
Fransa'da Demiryolu Grevi: Fransa'da demiryolu çalışanları, hükümetin Avrupa Birliği soruşturması sonrası SNCF'i yapılandırma kararına karşı süresiz grev kararı aldı. Grevin 11 Aralık itibarıyla başlaması planlanıyor.
Çin'de Ekonomik Veriler: Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Ekim 2024 verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine oranla %0,3 arttığını açıkladı. Üretici Fiyat Endeksi'nde ise %1,5'lik bir düşüş kaydedildi.