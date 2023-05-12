Türkiye sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri nde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ve Yeşil Sol Partisi seçmenleri yayımlanacak verileri anbean takip edecek.

Bursa Keles Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Kahramanmaraş cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

2023 milletvekili seçimi için partilerin milletvekili sayıları

Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak. Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmazsa 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada “Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Bursa Keles Hakkında

Bursa'nın ilçelerinden biri olan Keles, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Bu yazımızda, Keles'in tarihi, coğrafi özellikleri, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Tarihçe:

Keles, Bursa'nın güneybatısında yer almaktadır. İlçenin tarihi, antik döneme kadar uzanmaktadır. Osmanlı döneminde ise önemli bir geçiş noktası olarak kullanılmıştır. İlçe, 1923 yılında Bursa'ya bağlı bir ilçe haline gelmiştir.

Coğrafya:

Keles, Bursa'nın güneybatısında yer almaktadır. Doğusunda Mustafakemalpaşa, güneyinde Karacabey, batısında Susurluk, kuzeyinde de Bursa il sınırları yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 834 kilometrekaredir. Keles'in en önemli doğal güzelliklerinden biri, Uludağ Milli Parkı'dır.

Mahalleleri:

Keles'in toplam 25 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler; Adaköy, Akçaağıl, Alanköy, Altıntaş, Aşağı Kırcalar, Bakacak, Başköy, Büyükhüyük, Çamlık, Gürle, Gözede, İhsaniye, İncirli, Kaymakçı, Kılıç, Kırcalar, Kızık, Kocaoba, Küçükhüyük, Mecidiye, Musabeyli, Olucak, Örencik, Sarıalan ve Sarıyahşi'dir.

Nüfus:

2021 yılı TÜİK verilerine göre, Keles'in nüfusu 11.596'dır. İlçenin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 14 kişi/km²'dir.







