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Bursa’da fabrikada patlama… Patlama sonrası sıcak görüntüler: 2 yaralı

Son dakika Bursa haberleri: Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir atölyede patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte detaylar.

17:01 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bursa haberleri -

Bursa haberleri -

'nın İnegöl ilçesinde bir atölyede patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle bu iş yeri ve çevresindeki bazı bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

BOYA KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ömer Esin Sokakta faaliyet gösteren metal işleme atölyesinde meydana geldi. İşyerindeki boya kazanı yüksek basınç nedeniyle bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle üst katın tavanı da çöktü. İşyeri savaş alanına döndü. Olay sonucu işyerinde çalışan Muhammed Ali Şen(26) ve ağabeyi Talha Şen(28) hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle işyeri önünde park halinde olan otomobil ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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#Bursa haberleri
#İnegöl Devlet Hastanesi
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Bursa’da fabrikada patlama… Patlama sonrası sıcak görüntüler: 2 yaralı