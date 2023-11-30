İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. Ortaokul 5,6,7,8 ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda Eylül ayında düzenleniyordu. MEB tarafından yayınlanan takvim ile İOKBS bursluluk sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı tarihi....

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2023-2024

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınav için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzunun yayımlanması ile detaylar netleşecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

2022 yılında İOKBS için başvuru şartları şöyleydi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’incisınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

MEB’DEN SINAVLAR HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA!

MEB’den yapılan açıklamada “ Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak” ifadeleri kullanıldı.







