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İOKBS bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve ilkokul ve ortaokul öğrencilerine burs imkanı tanıyan sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Dört seçenekli 100 soru ile yapılacak sınav hakkında adaylar ve veliler İOKBS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İOKBS 2022 Bursluluk Sınavı yanlışlar doğruları götürüyor mu?

13:58 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İOKBS

İOKBS

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Eylül Pazar günü uygulanacak. Binlerce öğrenci MEB'den İOKBS bursu alabilmek içinbaşvurularını gerçekleştirmeye başladı. Maddi durumu yetersiz öğrencilere yönelik uygulanan sınav hakkında öğrenci ve

velileri Bursluluk sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? şeklindeki

sorulara yanıt arıyor.

İOKBS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyecek olduğu bursluluk sınavından bu yıl 100 soru sorulacağı ve öğrencilerin ise bu soruları cevaplamak için 120 dakikasının olacağını açıkladı. Yapılacak olan sınavda üç yanlışın bir doğruyu götüreceği belirtildi.

İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR? SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarafından yapılan bilgilendirmede, 3 Eylül Pazar günü uygulanacak olan 2023 yılı bursluluk sınavı başvuruları 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Son başvuru günü ise 16 Haziran Cuma olarak duyuruldu.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek. KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.



#iokbs
#bursluluk sınavı
#MEB
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