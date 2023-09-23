’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri mevcut. Detaylar haberimizde.

’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri mevcut. Detaylar haberimizde.

Lapseki ilçesi, Adatepe köyü, D-200 karayolunda 23 Eylül 2023 günü sürücülüğünü Murat Korkmaz’ın yaptığı 17 SU 995 plakalı otomobil ile D-200 karayolunda seyir halinde iken, tali yoldan yola çıkan sürücülüğünü Ferruh Öztürk’ün (Biga ilçesi Ayıtdere Köyü Muhtarı) yaptığı 17 AAF 688 plakalı otomobile yandan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada sürücü Murat Korkmaz ile Necati Albayrak olay yerinde hayatın kaybetti, Mert A., Fuat A., Fatih A. ile 17 AAF 688 plakalı araç sürücüsü Rabia Ö. ve Ferruh.Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı.