Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Valilik açıkladı: Çanakkale’de 18 Mart Salı günü okullar tatil mi?

Valilik açıkladı: Çanakkale’de 18 Mart Salı günü okullar tatil mi?

14:0313/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
18 Mart'ta Çanakkalede okullar tatil mi?
18 Mart'ta Çanakkalede okullar tatil mi?

18 Mart'ta Çanakkale’de okullar tatil olacak mı? sorusu yanıt buldu. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü nedeniyle Çanakkale’de okullar 18 Mart günü tatil edildi.

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek.

18 Mart Salı günü okullar tatil mi?

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünün ilimizde coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart 2025 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi/özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde, özel kurslarda, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir.” denildi.

#Çanakkale
#18 Mart
#okul tatili
#Çanakkale Valiliği

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla Köyceğiz konut belirleme kurası sonuçları