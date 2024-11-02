Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Çanakkale'de de posta kodu bulunmaktadır. 12 ilçeye sahip olan Çanakkale tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Çanakkale çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Çanakkale'nin posta kodu kaçtır? Çanakkale il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Çanakkale'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çanakkale'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çanakkale ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Çanakkale'nin posta kodu kaçtır?
Çanakkale'nin posta kodu 17000’dir.
Çanakkale İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Çanakkale iline dahil olan 12 adet ilçe vardır. Çanakkale ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir.
Ayvacık İlçesi - 17860
Bayramiç İlçesi - 17700
Biga İlçesi - 17200
Bozcaada İlçesi - 17680
Çan İlçesi - 17400
Çanakkale Merkez - 17020
Eceabat İlçesi - 17900
Ezine İlçesi - 17600
Gelibolu İlçesi - 17360
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.