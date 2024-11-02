Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 12 ilçeye sahip Çanakkale'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Çanakkale'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Çanakkale ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Çanakkale'nin posta kodu kaçtır?

Çanakkale'nin posta kodu 17000’dir.

Çanakkale İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Çanakkale iline dahil olan 12 adet ilçe vardır. Çanakkale ilçelerinin posta kodları aşağıda listelenmiştir.

Ayvacık İlçesi - 17860

Bayramiç İlçesi - 17700

Biga İlçesi - 17200

Bozcaada İlçesi - 17680

Çan İlçesi - 17400

Çanakkale Merkez - 17020

Eceabat İlçesi - 17900

Ezine İlçesi - 17600

Gelibolu İlçesi - 17360

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







