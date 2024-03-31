Çankaya Seçim Sonuçları 2024

Çankaya yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. Ankara’nın ilçelerinden biri olan Çankaya’da belediyeyi kim kazandı, Çankaya belediye başkanı kim oldu? Çankaya hangi partide? soruları 719.760 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte Ankara Çankaya yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

ÇANKAYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Çankaya 2024 seçim sonuçları , partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Çankaya belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Duhan Kalkan AK Parti

Hüseyin Can Güner CHP

Osman Topal İYİ Parti

Türkan Demir DEM

İbrahim Temel SP

Mustafa Erikli YRP

YEREL SEÇİM 2024 ANKARA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner, 1993'te Ankara'da doğdu. Güner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015'te mezun oldu. Güner, CHP'DE 2018-2020 arasında hukuk ve insan haklarından sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Güner,2020-2023 arasında CHP'yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu. CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Güner, bekar.

ÇANKAYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Çankaya seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Alper Taşdelen %73,5 oy oranı ile Çankaya belediye başkanı seçilmişti.

ÇANKAYA’DA HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? ÇANKAYA OY ORANI

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Çankaya’da partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %73,5

AK Parti %21,6

SP %1,6

Çankaya hakkında genel bilgiler

Çankaya, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın en büyük ve en önemli ilçelerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi, birçok bakanlık, yabancı büyükelçilik ve devlet dairelerinin bulunduğu yer olmasıyla bilinir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Atatürk'ün mozolesi Anıtkabir ve birçok üniversite Çankaya ilçesi sınırları içerisinde yer alır. İşte Çankaya hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Çankaya, Ankara'nın merkezinde yer alır ve şehrin en yüksek noktalarından birini oluşturur. İç Anadolu Bölgesi'nin karasal iklim özelliklerini taşır; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Çankaya, Ankara'nın ekonomik, politik ve kültürel hayatının merkezinde yer alır. Birçok devlet kurumu, özel şirket, alışveriş merkezi, restoran, kafe ve sanat galerisi bu ilçede bulunur. Eğitim ve sağlık hizmetleri açısından da oldukça gelişmiş olan Çankaya, Ankara'nın en kalabalık ve sosyal açıdan en aktif ilçesidir.

Tarih ve Kültür

Çankaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren önemli tarihi olaylara tanıklık etmiştir. Çankaya Köşkü, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Ayrıca, birçok müze, tiyatro ve kültürel merkez, Çankaya'da sanat ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapar.

Turizm ve Dinlenme Alanları

Çankaya, yerli ve yabancı turistler için çeşitli turistik ve dinlenme alanlarına sahiptir. Anıtkabir, Seğmenler Parkı, Botanik Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği, ziyaretçilerin ilgisini çeken başlıca yerlerdendir. Ayrıca, ilçedeki birçok modern sanat galerisi ve müze, sanatseverler için önemli cazibe merkezleridir.

Çankaya, Ankara'nın en önemli eğitim merkezlerinden biridir. Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri ve kütüphaneleri bu ilçede bulunur. Ayrıca, ilçede çok sayıda devlet ve özel okul, eğitim ve öğretime hizmet vermektedir.