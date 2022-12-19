CANLI: Rize TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Sosyal Konut projesinde 20 Aralık kura çekilişi yapılacak iller belli oldu. 20 Aralık tarihinde Rize merkez, Güneysu, Kendirli 1.100 konutun ev sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Rize kura sonuçları belli oldu mu?

Rize TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Rize TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi 20 Aralık 2022 Salı günü olarak duyuruldu. Rize kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 10.00'den sonra canlı izlenebilecek.

Rize TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Rize kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Rize TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

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RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

RİZE HANGİ İLÇELERİNE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Güneysu: 350

Merkez: 673

Kendirli: 77 konut olmak üzere toplam 1.100 TOKİ inşa edilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

20-21 Aralık: Rize ve Yozgat

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir