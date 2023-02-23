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Çatalca deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlerin ardından gözler uzmanların sürekli uyarısında bulunduğu büyük İstanbul depremine çevrildi. Avrupa yakasında birçok il riskli konumdayken Çatalca’nın deprem bölgesi olup olmadığı merak ediliyor. İlçede aktif bir fay hattı bulunmamasıyla beraber Kuzey Anadolu Fay Hattına diğer ilçelere göre biraz daha uzak konumda bulunuyor. Peki Çatalca deprem bölgesi mi? Çatalca’nın zemini sağlam mı? Çatalca deprem riski raporu nedir? İşte soruların cevapları.

17:26 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çatalca deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Çatalca deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

İstanbul'un batı sınırında bulunan, nüfusu 73.718 olan Çatalca 40 mahalleden oluşan bir ilçedir. Bu haberimizde Çatalcanın depreme dayanıklı olup olmadığı ve deprem riski raporunu derledik. İşte detaylar.

ÇATALCA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İstanbul’daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent’tir.

İstanbul’daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy’deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı’dır.

İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler; Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.

ÇATALCA’NIN ZEMİNİ SAĞLAM MI?

İBB tarafından hazırlanan rapora göre, yerel zemin koşulları Vs30 olarak adlandırılan parametreye göre hesaplanmıştır. Vs30 parametresi 180m/s’den küçük ise zayıf zeminleri, 760 ya da 800m/s den büyükse kaya ortamları yansıtmaktadır.

Hazırlanan tahmini rapora göre zemin koşulları Vs30 parametresi ele alınarak hesaplanmıştır. Vs30 parametresine göre 150- 500m/s arası koşullara sahip zeminler zayıf, 600 ve 1392m/s arası zeminler kaya ve güçlü olarak gösteriliyor.

Buna göre Çatalca'da zemini zayıf olan semtler; Çatalca Hallaçlı, Atatürk belirli kesimleri, Yaylacık, Aydınlar belirli kesimleri, Yalıköy belirli kesimleri, Karacaköy Merkez, Ormanlı, Çitlitköy, Hisarlıköy, Celepköy, Ovayenice, Elbasab, İhsaniye, Kabakça, İnceğiz, Kaleiçi, Ferhatpaşa, Muratbey merkez.

ÇATALCA RİSK RAPORU

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Çatalca’daki binaların ortalama %78’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %14’ünün hafif, %6’sının orta, %1’inin ağır ve %0.23’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Çatalca’da, analiz edilen toplam bina sayısı 27.302’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Çatalca’daki binaların ortalama %7’sinin (yaklaşık 2.020 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 25.282 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.


Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Çatalca’da ortalama 4 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 2 kişinin ağır yaralanabileceği ve 25 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

İstanbul’da deprem toplanma alanları
İstanbul’da deprem toplanma alanları

Türkiye’de fay hattı üstünde bulunmasa da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan illerden İstanbul’da birçok ilçe ve semtte toplanma alanı bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası insanların can güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olan deprem toplanma alanları, genellikle açık alanlarda veya geniş meydanlarda bulunuyor. Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer acil durum hizmetleri, deprem toplanma alanlarında bulunan koordinasyon merkezlerinde toplanarak, acil durum hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebiliyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem toplanma alanlarına nasıl bakılır? Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım soruların cevabı.


#Çatalca
#deprem
#Fay hattı
#İstanbul
#Avrupa yakası
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Çatalca deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
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