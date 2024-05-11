ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı duyurulmuştu. Başvuruların tamamlanması ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman, hangi tarihte?

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR SONLADI MI?

Başvurular, 26 Nisan Cuma günü başladı ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erdi. Binlerce iş arayan, bu süreçte başvurularını tamamladı ve şimdi gözler kura çekimine çevrildi. İş arayanlar, önümüzdeki günlerde yapılacak olan kura çekimini heyecanla bekliyor.

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR, işçi alımı için belirlediği kura çekimi tarihini de duyurdu. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi, 14 Mayıs Salı günü, Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılacak. Bu çekiliş, adil bir şekilde işçi alımı için seçilecek olan şanslı adayların belirlenmesinde önemli bir adım olacak.

ÇAYKUR 1072 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sürecinde belirtilen şartlar arasında, adayların başvuru yaptıkları yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu ve ikametgah şartı bulunuyor. ÇAYKUR, işçi alımı için adaylardan bu ve diğer belirlenen şartları sağlamalarını istiyor.

ÇAYKUR'un işçi alımı kurası, bölgedeki iş arayanlar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Bu çekiliş sonucunda belirlenecek olan işçiler, ÇAYKUR'un üretim ve işleyiş süreçlerinde önemli bir rol üstlenecekler. Ayrıca, işe başlayacak olan mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu, işçilerin istikrarlı bir iş deneyimi kazanmalarına katkı sağlayacak.







