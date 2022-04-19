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Cep telefonu fiyatları düşecek mi? Cep Telefonu satışlarında ÖTV düzenlemesi

Cep telefonu atışlarına ÖTV düzenlemesi geldi. Düzenlemenin ardından cep telefonu fiyatlarında düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25 oldu. Peki, hangi cep telefonları fiyatları düşecek? Apple, Samsung, Huaweı cep telefonu fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cep telefonu fiyatları düşecek mi? Hangi telefonlar ucuzlayacak? ÖTV düzenlemesinin detayları
Cep telefonu fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonu satışlarında uygulanan ÖTV matrahı yeniden belirlendi.

CEP TELEFONU FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Buna göre yüzde 25'lik ÖTV oranına tabi ÖTV matrahı 640 TL olan cep telefonlarında bu tutar 1.500 TL'ye, yüzde 40'lık ÖTV oranına sahip, 640 TL'den 1.500 TL'ye kadar ÖTV matrahına sahip cep telefonlarında ise bu tutar 1.500 TL'den 3 bin TL'ye şeklinde değiştirildi.

Cep telefonlarındaki vergi oranları ise değişmedi.

Matrah ÖTV ve KDV'siz fiyat oluyor. Yeni düzenleme ile lüks tüketim değil daha çok uygun fiyatlı ürünler cazip hale getirilmiş oldu. Örneğin matrahı yani KDV ve ÖTV'siz fiyatı 3 bin TL olan cep telefonu satışı yüzde 50 ÖTV ile yüzde 18'lik KDV de eklenince 5 bin 310 TL'ye satılıyordu. Şimdi yeni düzenleme ile ÖTV oranı yüzde 40'a düştü ve fiyatının da 4 bin 956 TL'ye inmesi bekleniyor. Yani 354 TL'lik bir indirimin yansıması bekleniyor yeni karar ile.

Bu düzenlemeyle 3 alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına ÖTV matrahı nedeniyle indirim gelmiş oldu. Geri kalan modellerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

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