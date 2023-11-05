Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu’na oy veren 130'ya yakın delegenin, ikinci turda Özel’e oy verdiğini ortaya koydu. CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.