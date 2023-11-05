Özgür Özel CHP PM listesi
Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu’na oy veren 130'ya yakın delegenin, ikinci turda Özel’e oy verdiğini ortaya koydu. CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) listesinde kimler var?
- Yalçın Karatepe
- Pınar Acar
- Ali Haydar Fırat
- İlhan Uzgel
- Selin Sayek Böke
- Burhanettin Bulut
- Pınar Uzun
- Erbil Aydınlık
- Sevgi Kılıç
- Ali Gökçek
- Hüseyin Can Güner
- Ahmet Kaya
- Mahir Yüksel
- Özkan Yalım
- İsmet Güneşhan
- Tahsin Ocaklı
- Haydar Akar
- Cumhur Uzun
- Gül Çiftçi
- Bedirhan Berk Doğru
- Gamze Taşçıer
- Ulaş Karasu
- Hasan Baltacı
- Deniz Yücel
- Özgen Nama
- Turan Taşkın Özer
- Özgür Karabat
- Ahmet Baran Yazgan
- Suat Özçağdaş
- Yeşim Yankılıç
- Cem Aydın
- Yalım Halıcı
- Süleyman Bülbül
- Barış Yıldız
- Yaşar Seyman
- Murat Emir
- Ufuk İnan
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Ayça Akbek Şenay
- Şöhret Can Kolsuz
- Bülent Nuri Çavuşoğlu
- Gökan Zeybek
- Ali Hikmet Akıllı
- Utku Doğruyol
- Onursal Adıgüzel
- Ozan Işık
- Turan Taşkın Özer
- Gökçe Gökçen
- Tolga Sağ
- Zeliha Aksaz Şahbaz
- Can Günana
- Utku Çaykara
- Perihan Yardımcı
- Gülşah Deniz Atalar
- Emel Akçil
- Çağla Biçer
- Can Kakışım
- İlke Karabacak
- Ayten Gülsever
- Hacer Taş