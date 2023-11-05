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Özgür Özel'in PM’sinde kimler var? İşte 60 kişilik parti meclisi listesi

38. Olağan Kurultayı’nda, “değişimciler”in adayı Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi. CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel’in olmasıyla birlikte gözler Parti Meclisi seçim sonuçlarına çevrildi. Özgür Özel’in 60 kişilik parti meclisi listesi belli oldu. Peki Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde kimler var? İşte CHP PM listesi.

10:11 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel CHP PM listesi

Özgür Özel CHP PM listesi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan seçimi
812 oyla kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Özgür Özel, CHP’nin 8'nci Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun yarışı geride tamamlaması, ikinci turda Özel’in oylarını önemli oranda artırdı.

Özel ikinci turda oylarını 130 artırarak 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun oyları ise 536’ya geriledi. Bu sonuç, ilk turda Kılıçdaroğlu’na oy veren 130'ya yakın delegenin, ikinci turda Özel’e oy verdiğini ortaya koydu. CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) listesinde kimler var?

Genel Başkanlık yarışından çıkan sonucun bugün yapılacak
Parti Meclis
i’ne (
PM
) de yansıması bekleniyor. Kurultayın bugünkü bölümünde, PM seçiminin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek. 60 kişiden oluşan liste basına sızdırıldı. Sızan listede Aydın siyasetinin yakından tanıdığı bir isim de yer aldı. İşte
Özgür Özel'in Parti Meclisi Listesinde yer alan isimler
:
  1. Yalçın Karatepe
  2. Pınar Acar
  3. Ali Haydar Fırat
  4. İlhan Uzgel
  5. Selin Sayek Böke
  6. Burhanettin Bulut
  7. Pınar Uzun
  8. Erbil Aydınlık
  9. Sevgi Kılıç
  10. Ali Gökçek
  11. Hüseyin Can Güner
  12. Ahmet Kaya
  13. Mahir Yüksel
  14. Özkan Yalım
  15. İsmet Güneşhan
  16. Tahsin Ocaklı
  17. Haydar Akar
  18. Cumhur Uzun
  19. Gül Çiftçi
  20. Bedirhan Berk Doğru
  21. Gamze Taşçıer
  22. Ulaş Karasu
  23. Hasan Baltacı
  24. Deniz Yücel
  25. Özgen Nama
  26. Turan Taşkın Özer
  27. Özgür Karabat
  28. Ahmet Baran Yazgan
  29. Suat Özçağdaş
  30. Yeşim Yankılıç
  31. Cem Aydın
  32. Yalım Halıcı
  33. Süleyman Bülbül
  34. Barış Yıldız
  35. Yaşar Seyman
  36. Murat Emir
  37. Ufuk İnan
  38. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  39. Ayça Akbek Şenay
  40. Şöhret Can Kolsuz
  41. Bülent Nuri Çavuşoğlu
  42. Gökan Zeybek
  43. Ali Hikmet Akıllı
  44. Utku Doğruyol
  45. Onursal Adıgüzel
  46. Ozan Işık
  47. Turan Taşkın Özer
  48. Gökçe Gökçen
  49. Tolga Sağ
  50. Zeliha Aksaz Şahbaz
  51. Can Günana
  52. Utku Çaykara
  53. Perihan Yardımcı
  54. Gülşah Deniz Atalar
  55. Emel Akçil
  56. Çağla Biçer
  57. Can Kakışım
  58. İlke Karabacak
  59. Ayten Gülsever
  60. Hacer Taş
#chp
#CHP Parti Meclisi
#özgür özel
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