Cartlak Kebabı (Ciğer Kebabı) Nasıl Yapılır?

Diyarbakır, Antep mutfağıyla özdeşleşen bu kebap, yörelerde 24 saat boyunca bulunabilir. Özellikle bayram sofralarından eksik olmayan cartlak kebabı, kuzu ciğeri ile hazırlanır. Hazırlanan kebap, maydanoz salatası eşliğinde sunulur. Malzemeler hazırsa, cartlak kebabı tarifi için detaylar haberimizde.

CARTLAK KEBABI (CİĞER KEBABI) TARİFİ

Malzemeler

150 gram kuzu ciğeri (4 şiş)

30 gram ciğer çözü (ciğer yağı)

Piyaz malzemesi:

1 tutam maydanoz

Sumak ekşisi

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

REKLAM

CARTLAK KEBABI NASIL YAPILIR?

Ciğeri, kuşbaşı büyüklüğünde parçalara ayırın.

Ciğer çözünü de aynı büyüklükte parçalara bölün.

Kuşbaşı büyüklüğündeki 5 tike ciğer ve 1 çözü; her şişe iki tike ciğer, 1 tike çöz, 3 tike ciğer olacak şekilde saplayın.

Şişlere geçirilmiş ciğerleri harı geçmiş kömür ateşinde yakmadan çevire çevire pişirin.

Pişerken üzerine damak zevkinize göre tuz, biber, kimyon atın.

Pişen ciğerleri servis tabağına koyup, üzerine bir miktar karabiber atın.

Kuru soğanı ince ince doğrayıp, sumak ekşisiyle karıştırın.

Maydanozları da ince bir şekilde doğrayarak karıştırın.

REKLAM

Hazırladığınız piyazı tabaktaki ciğerin yanına limon, yeşil biber, turp ve mevsimine göre yeşillikle birlikte konarak servise sunun. Afiyet olsun...

ÖZGÜN Kaburga Dolması Nasıl Yapılır?