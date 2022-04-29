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Çilekli browni tarifi: Çilekli browni malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Bol kakosu çıtır lezzetiyle çilekli browni. Bu harika lezzet çilekli browni nasıl yapılır? İşte, çilekli browni tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çilekli browni tarifi: Çilekli browni malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Çilekli browni nasıl yaplılır?

Kahvelerinizin yanına eşlik edecek güzel bir browni tarifini sizler için hazırladık. İşte, enfes tat browni tarifi.

ÇİLEKLİ BROWNİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Brownie için:

  • -125 gram tereyağı
  • -200 gram çikolata (bitter-sütlü karışık kullandım)
  • -3 adet yumurta
  • -1 su bardağı (bir parmak eksik) toz şeker
  • -1 su bardağı un
  • -1 paket vanilin

Üzeri için:

  • -1 kase çilek
  • -1 parça beyaz çikolata
  • -1 avuç ceviz içi

ÇİLEKLİ BROWNİ YAPILIŞI

1. Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü eritip bir kenara alalım. Dikkatli eritelim yanmasın.

2. Yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpalım.

3. Unumuzu ve vanilini eleyerek ekleyelim. Miksersiz karıştıralım. (Spatula yada kaşık yardımıyla)

4. Eritilmiş tereyağı ve çikolata karışımımıza da harca ekleyip karıştıralım.

5. Ben klasik büyük boy kare borcama yaptım. Harcımızı yağlı kağıt serdiğimiz borcama döküp çilek ceviz ve beyaz çikolatayı da ekleyelim.

6. Ben bu incelikte bir browniyi 20 dakika kadar pişirdim. Fanlı ayarda 160 derece de.

7. Üzeri kabuk kabuk olunca fırından alıp biraz oda sıcaklığında soğutup afiyetle yiyebilirsiniz.

ÇİLEKLİ BROWNİ TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Çilekli browni tarifini hazırlama süresi 15 dakika, pişirmesüresi 20 dakikadır.

ÇİLEKLİ BROWNİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Ortalama 20 dakika pişiriyoruz. Dondurma ile servis edebilirsiniz. Kuru malzemeleri elemeyi unutmayalım.

ÇİLEKLİ BROWNİ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Her fırında pişirme süresi değişebilir o yüzden dikkat olalım. Üstü kabuk kabuk olunca fırından alalım.

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