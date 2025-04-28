Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bin 381 engelli öğretmen ataması ne zaman? İşte göreve başlangıç tarihi

16 Nisan - 28 Nisan tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren engelli öğretmen adayları için atamalar 30 Nisan 2025'te yapılacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bin 381 öğretmen atamasına ilişkin açıklaması ve konunun tüm detayları.





MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı EKPSS engelli öğretmen atamasını, 30 Nisan 2025 tarihinde yapacak. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.





ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yasal süre içinde göreve başlayamayanlar ile belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle iki ay içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu nedenle göreve başlama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince takip edilecek, yasal süresi içinde görevine başlamayanların bilgileri tebliğe ilişkin belgelerle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.





Atama

1. Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ğ. Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecektir.

2. Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atandığı bildirilen öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri

doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat

yapılacaktır. Tebligat adresi adayların tercih başvurusunda belirttikleri ve atama kararnamesinde yer alan adres olup adresin hatalı, eksik olması veya sonrasında değişmesi durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaklardır.

5. Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gizliliğe uyulması gerekmektedir.

7. Atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenlerin göreve başlamak üzere 15 günlük yasal süresi tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

8. Göreve başlama esnasında adaylardan;

8.1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi; felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge vb.) belgelerin aslı,

8.2.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen engelli sağlık kurulu raporu,

8.3.Elektronik Ön Başvuru Formu (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilebilecektir),

8.4.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

8.5.Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

8.6.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

8.7.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

8.8.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

8.9.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde doğrulanabilir sağlık kurulu raporu,





Not: Sağlık kurulu raporu Sağlık Bakanlığının “erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

8.10.e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi istenecektir.

Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

9. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

10. Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

11. Adayın en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir engelli sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı hususunda tereddüde düşülmesi halinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 11’inci maddesinin beşinci fıkrasına göre kontrol muayenesi talep edilerek adaydan yeniden sağlık kurulu raporu istenebilecektir.

12. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler nedeniyle göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe şube müdürü başkanlığında ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul müdürlüklerinden birer okul müdürü ile tıp doktorundan oluşan komisyon oluşturulacaktır. Komisyon tarafından göreve başlatılma kararı alınanlar, bu kararın mülki idare amirince de uygun görülmesi halinde görevine başlatılacak; göreve başlatılması uygun görülmeyenler komisyon kararı ve sağlık kurulu raporu eklenmek suretiyle mülki idare amirinin uygun görüşüyle Personel Genel

Müdürlüğüne bildirilecektir