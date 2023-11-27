Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in durumu belli oldu.
DAVİNSON SANCHEZ’İN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK, KAÇ HAFTA OYNAMAYACAK?
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği bildirildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu Manchester United maçında kadroda olmayacak.
GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA
Galatasaray’ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.