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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den kötü haber: Manchester United maçında oynamayacak

Galatasaray’ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor maçında 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından sarı-kırmızılı birçok taraftar ‘Davinson Sanchez’in sakatlığı ne kadar sürecek, kaç hafta oynamayacak? Sanchez, Manchester United maçına yetişecek mi?’ sorularının yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.

12:01 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:03 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in durumu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in durumu belli oldu.

Davinson Sanchez,
’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen oyuncunun hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu
- Manchester United maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Davinson Sanchez’in sakatlığı ne kadar sürecek, kaç hafta oynamayacak? İşte detaylar.

DAVİNSON SANCHEZ’İN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK, KAÇ HAFTA OYNAMAYACAK?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği bildirildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu Manchester United maçında kadroda olmayacak.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray’ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftası Galatasaray - Manchester United maçı
29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Trendyol Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
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