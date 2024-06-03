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Denizli Honaz'da 214 adet sosyal konut teslim ediliyor

Denizli-Honaz 3. Etap Tolu Konut Projesi 03-14 Haziran2024 tarihinde hak sahiplerine teslim ediliyor. İşte Denizli Honaz'da 214 adet sosyal konut teslim programı.

13:04 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:11 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Denizli Honaz TOKİ sosyal konutları teslim programı
Denizli Honaz TOKİ sosyal konutları teslim programı

TOKİ Denizli Honaz 214 konut teslimleri bugünden itibariyle başlıyor. TOKİ’den sosyal konut teslim programına ilişkin açıklama geldi. İşte Denizli Honaz TOKİ sosyal konut teslim programı.

Denizli Honaz 214 TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

Denizli-Honaz 3. Etap Tolu Konut Projesi 03-14 Haziran2024 tarihinde ekte bulunan açıklama ve teslim programına göre yapılacaktır.

TOKİ’den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: Teslim işlemleri 03-14 HAZİRAN 2024 tarihleri arasında ekte yer alan program çerçevesinde “Artı&Beşer Müh. ve Müş. A.Ş.” tarafından Honaz 3. Etap Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir.

Teslim aşamasından önce hak sahipleri öncelikle; İdaremizce, daha önce Enerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş.’ye doğalgaz bağlantı bedeli olarak her bir konut için ödenen 1.453,50.-TL‘nin İdaremizin Ziraat Bankası Ankara Bilkent Şubesi nezdindeki 5386659-5001 No’lu hesabına (IBAN No:TR210001001762053866595001), Proje Kodu (201406)+ hak sahibi isim-soy isim açıklamasıyla yatırmaları gerekmektedir.

Konut teslimi aşamasında Müşavirlikçe kontrol edilmek üzere dekontun bir örneği Müşavir firmaya verilecektir. Konut tesliminde hak sahiplerinin yanlarında getirmesi gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

3) Doğalgaz abone bağlantı bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontu 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı T.C Ziraat Bankası A.Ş tarafından hesaplardan otomatik olarak tahsil edileceğinden KDV ödemesi için ayrıca şubeye gidilmesi gerekmeyecektir.

Bununla birlikte, İlk taksit ödemesi tüm konutlar için (Temmuz 2024) itibariyle yapılacak olup, İlk dönemsel artış teslim tarihini takip eden dönem (Ocak 2025) itibariyle başlatılacaktır."



#Denizli Honaz TOKİ konutları
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#Honaz 214 TOKİ konutları teslim tarihi
8 saat önce
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